Teleclubitalia.it - Napoli, vedono i poliziotti e impugnano una pistola: arrestati tre giovanissimi

Leggi su Teleclubitalia.it

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione in concorso tra loro tre napoletani dai 20 ai 23 anni, due dei quali con precedenti di polizia, anche specifici. Il 20enne è stato, altresì, tratto in arresto per lesioni e resistenza a .L'articolounatreTeleclubitalia.