Puntomagazine.it - Napoli: strappano un cancello di ferro dai cardini e salvano una donna. L’intervento dei Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

Un gesto di coraggio salva una vita: iriescono a entrare nella casa e a evitare una tragedia.Unaè barricata in casa, finestra sbarrata da cancelli die porta blindata. Le sue intenzioni sono chiare ai vicini, lo saranno poi anche aidopo una telefonata al 112.Vuole farla finita. Forse è troppo tardi, nonostante l’arrivo del nucleo radiomobile pochi istanti dopo.Entrare in casa è impossibile e non c’è tempo per attendere un intervento dei vigili del fuoco. Dall’interno nessun rumore, nessuna reazione.Così, insieme, con tutta la forza possibile, riescono a divellere ildidavanti ad una delle finestre. Entrano e trovano laa letto, priva di sensi.L’ambulanza è vicina ma, intanto, tenteranno le manovre di rianimazione.