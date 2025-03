Anteprima24.it - Napoli, residenti mobilitati al Vomero contro progetto di scavo posti auto

Tempo di lettura: 2 minutiUn centinaio di firme in poche ore, da parte deipreoccupati. Alnuova mobilitazioneundiper 64in Piazzetta Durante, su suolo pubblico. La faccenda era all’ordine del giorno del consiglio municipale, saltato stamattina per mancanza di numero legale. Ma la protesta va avanti, guidata dalla Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città. “Basta buchi” è il grido degli attivisti. Uno slogan già sentito. I No Box, infatti, parlano di “Vertenzacon il Comune di”. E ricordano gli altri progetti di garage in piazza degli Artisti, via Domenico Fontana, via Bonito, Stadio Collana, via Aniello Falcone.Si contesta una “visionecentrica ed invasiva dell’Amministrazione Comunale”. E si punta il dito“il consumo di suolo a beneficio di pochi”.