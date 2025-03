2anews.it - Napoli, rapinato nel traffico l’avvocato Sedu: “Mi hanno puntato la pistola in faccia”

Leggi su 2anews.it

Mentre era in auto quasi fermo neldiHilarryè statocon unapuntata in. E’ statocon unainmentre era in auto quasi fermo neldiHilarry, che ha denunciato l’episodio ai carabinieri e poi su facebook. “Ore 8:10 .