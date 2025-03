Napolipiu.com - Napoli, Modugno: “Osimhen via con la clausola da 75 milioni, Juventus e club arabi interessati”

: “via con lada 75”">Ilsi prepara a un’estate di profondi cambiamenti, con la possibile cessione di Victordestinata a finanziare il mercato in entrata. A sottolinearlo è il giornalista Francesco, intervenuto su Sky Sport, spiegando che l’attaccante nigeriano è al centro dell’interesse di diversi topeuropei.“Ci sono grandi squadre su di lui, come il Barcellona e diverse formazioni inglesi. Il suo contratto prevede unada 75per le offerte dall’estero”, ha dichiarato.Oltre aidi Premier League e Liga, anche laavrebbe mostrato interesse, ma in questo caso il prezzo potrebbe essere più elevato. Tuttavia,sarebbe attratto anche dalle proposte provenienti dall’a Saudita, dove il mercato continua a offrire ingaggi da capogiro.