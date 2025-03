Spazionapoli.it - Napoli-Inter, duello anche sul mercato: chi è in vantaggio per la stella della Serie A

Si scatena ilfraper laA: chi è infra Manna e Marotta per laA.A nove giornate dal termineA, i pensieri dei club italiani comincia ad essere rivolto sempre piùal calcio. In casa, c’è il desiderio di far contento Antonio Conte, regalandogli una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Infatti, dopo una stagione senza coppe europee, gli azzurri saranno chiamati nella prossima stagione ad un calendario più fitto grazie all’eccellente campionato di quest’anno.Incominciano così ad emergere i primi nomi per rinforzare la rosa azzurra. Su uno di questi, sembra esserci in atto un vero e propriocon l’, pronto a prolungarsi suldopo quello sul campo per la conquista dello Scudetto.