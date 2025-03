Ilmattino.it - Napoli e Pino Daniele, storia d?amore e poesia: la festa è un esorcismo

Leggi su Ilmattino.it

Ventiquattrore. Per il Lazzaro Felice questo ed altro. Quando scatta la mezzanotte che porta al 19 marzo una canzone tenera e mai sentita prima spunta in rete. Mentre la suasta per svegliarsi.