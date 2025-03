Napolipiu.com - Napoli e l’ombra di Kvara: senza di lui, numeri e certezze in calo

Leggi su Napolipiu.com

didi lui,in">– Dov’è finito Khvichatskhelia? È la domanda che accompagna ilnelle ultime settimane, una sorta di ossessione che si mescola ai rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato.Come riportato da La Gazzetta dello Sport in un articolo di Antonio Giordano, ilha vissuto una prima parte di stagione da protagonista, con una media punti da scudetto e un attacco capace di fare la differenza. Fino al 17 gennaio, giorno della sua partenza, gli azzurri avevano 47 punti in classifica, tre in più dell’Inter e quattro sopra l’Atalanta. Un rendimento da vertice, costruito anche con il contributo del talento georgiano.Dopo l’addio di, qualcosa si è inceppato. Ilha rallentato, ha iniziato a faticare nella produzione offensiva e ha visto scivolare via punti preziosi.