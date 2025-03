Anteprima24.it - Napoli, blitz studenti sotto sede FdI: scaricati sacchetti con facce di tre ministri

Tempo di lettura: < 1 minutoBuste dell’immondizia simbolicamente scaricate al corso Umberto,ladi Fratelli d’Italia a. Sui, le foto deiValditara, Piantedosi e Salvini. Una protesta deglidel coordinamento Kaos, presenti con uno striscione, dall’eloquente scritta “ci vediamo domani“.È il prologo dell’annunciata contestazione tra 24 ore a Bagnoli, quando a Città della scienza la Lega terrà un convegno. Il tema: la sicurezza. Ma sull’argomento, i contestatori rivendicano una concezione agli antipodi, rispetto a quella del governo Meloni. “Invece di concentrarsi su necessità reali e impellenti come la messa in sicurezza dei territori delle zone sismiche come Bagnoli – sostiene il coordinamento Kaos – inasprisce repressione e controllo“. Sul posto c’erano le forze dell’ordine, a presidiare l’ingresso dello stabile.