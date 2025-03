Quotidiano.net - Nadia Cassini. Icona sexy e tormentata

Addio aeffervescente nel cinemadegli anni ’70. Gli occhi grandi da Liza MInnelli, la frangetta di capelli neri, l’accento americano, la silhouette snella, seducente: ala sinistra di un cinema che aveva all’altra ala Gloria Guida, e come centravanti Edwige Fenech. A centrocampo, gli assist sicuri di Renzo Montagnani, Lino Banfi, Lando Buzzanca. Se ne va, a 76 anni, uccisa da un male incurabile, a Reggio Calabria, dove viveva da tempo. Al termine di una vita che era già, essa stessa, come un film. Fin dalla nascita: che avviene a Woodstock, nel 1949. Woodstock non è ancora il simbolo della rivolta giovanile: ma chenasca lì è già, in qualche modo, un segno. Nasce lì durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville. Il padre è tedesco, la madre americana di origini siciliane.