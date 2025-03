Lanazione.it - Naclerio, quando il calcio è una famiglia

Leggi su Lanazione.it

La vittoria contro l’agguerritoPopolare ha rialzato le quotazioni del Lerici nella corsa alla promozione finale. Gran parte dell’infuocata stagione si deciderà nello spettacolare match di domenica prossimadi fronte troverà proprio la capolista Ceparana, determinata a non farsi portare via lo scettro da regina del campionato di seconda categoria. Tra i protagonisti ci saranno i fratelli, che da poco si sono riuniti per il rush finale. A spiegare le sensazioni a 3 giornate dal termine è Matteo, 29 anni a maggio e colonna portante della difesa rossoverde. Quanto sarà determinante la sfida con il Ceparana nel vostro cammino? "All’inizio credevamo poco nella possibilità di salire di categoria, ma ora la sensazione è cambiata. Stiamo lavorando per farci trovare pronti alla sfida importantissima di domenica.