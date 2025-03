Udinetoday.it - Musica e intelligenza artificiale al centro dell'incontro del Festival della Psicologia

Terzo appuntamento, venerdì 21 marzo alle 18 al Teatro "Maurensig" di Tavagnacco per la quinta edizione delin Friuli Venezia Giulia. L', dal titolo “: nuovi strumenti per ladi domani”, vedrà come ospiti Walter Coppola.