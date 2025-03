Oasport.it - Musetti-Halys, ATP Miami: programma, orario, tv, streaming

Lorenzoaffronterà Quentinal secondo turno del Masters 1000 di: dopo aver usufruito di un bye, il tennista italiano incomincerà la propria avventura sul cemento statunitense incrociando il sempre insidioso francese, che al debutto ha avuto la meglio sul brasiliano Thiago Seyboth Wild in due set. Si spera in un cambio di passo da parte del toscano, reduce dal ko ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dopo aver incominciato la stagione con il terzo turno agli Australian Open.L’appuntamento è per venerdì 21 marzo: sarà il primo incontro sul Court 5, con inizio alle ore 16.00. Il numero 16 del mondo incrocerà il numero 57 del ranking ATP, non ci sono precedenti tra il 23enne e il 28enne sul circuito maggiore, ma il transalpino ebbe la meglio agli ottavi di Challenger di Cherbourg nel 2020.