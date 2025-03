Ilgiorno.it - Museo Leonardo in Galleria, tutto congelato fino a luglio: contesa legale con il Comune (e Duomo 21) sugli spazi per l’accoglienza

Milano –per quattro mesi. La telenoveladel3 Museum ha vissuto ieri una tappa sì interlocutoria, ma significativa per il futuro prossimo delloo espositivo. Il Tar ha infatti accolto la domanda cautelare presentata dai responsabili della mostra dedicata a uno dei più grandi geni dell’umanità, che hanno così ottenuto di “mantenere ferma l’attuale situazione di condivisione degli spzi esistente inVittorio Emanuele 11/12” fin quando verrà presa una decisione nel merito. Per chi si sia perso le puntate precedenti, il contenzioso con ilsi muove su due livelli, parzialmente sovrapponibili. Il primo riguarda i 600 metri quadrati sui quali si sviluppa il, che rientrano in una convenzione che l’amministrazione ha stipulato con un albergo extra lusso e che lo scorso 2è stata dichiarata decaduta dall’Area Patrimonio immobiliare: oltre a posizioni debitorie e presunte violazioni edilizie e sulle normative antincendio, tra i motivi dello stop figura anche “l’occupazione di locali in subconcessione, dedicati alla mostra di”.