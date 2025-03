Lanazione.it - Multe ai ristoratori per le lavagnette col menù, sanzioni da 250 euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 marzo 2025 – Una Pec con all’interno un verbale. È quanto hanno ricevuto recentemente alcuni esercenti del centro cittadino, che si sono visti sanzionati per aver esposto, all’esterno dei loro locali, le ormai notepubblicitarie. Questi strumenti, utilizzati per scrivere il piatto del giorno, indicare sconti speciali o semplicemente attirare l’attenzione dei passanti, sono stati giudicati come una forma di pubblicità non conforme alle normative in vigore. Secondo il regolamento, infatti, questa pratica sarebbe sanzionabile, e a farlo sono stati gli addetti di Ica, Imposte Comunali Affini S.p.A., la società incaricata dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi, quando gli agenti della Ica hanno scattato delle fotografie a una serie di accessori pubblicitari esposti dai commercianti e, successivamente, hanno emesso delleper il mancato pagamento delle necessarie autorizzazioni.