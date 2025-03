Sportnews.eu - MotoGp, Martin sui social: “Non so esattamente quando potrò tornare in pista”

Jorge, con un video pubblicato suinetwork, ha parlato delle sue condizioni di salute e del suo ritorno in.Weekend di pausa per lache riprenderà nel fine settimana tra il 28 ed il 30 marzo per il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, in Texas. Dopo le prime due tappe, in cima alla classifica piloti è salito Marc Marquez che ha fatto bottino pieno in Thailandia ed in Argentina.Jorge, il pilota Aprilia torna a parlare dell’infortunio (Foto da Instagram – 89jorge) – Sportnews.euGrande assente il campione del mondo in carica Jorgeche, per via di un doppio infortunio nelle settimane precedenti all’avvio della stagione, è rimasto fermo ai box e sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento in calendario. Il pilota spagnolo, che non ha ancora esordito sull’Aprila, ha voluto aggiornare i suoi tifosi sul rientro attraverso un video suinetwork.