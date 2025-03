Sport.quotidiano.net - Motocross. Mancini costretto al ritiro per un problema all’occhio

La dea bendata in questo impegnativo scorcio di avvìo stagionale non assiste Simone, il giovane pilota dicingolano impegnato col Team FanticFactory Emx nei massimi campionati italiano e continentale., 17enne, all’esordio nella classe 250 cc. della categoria Senior, ha iniziato l’Europeo disputando a Cozar il Gran Premio di Spagna. In gara-1 è statoalper unelettronico all’apparato della moto. Durante la fase-2 stava crescendo il suo rendimento dal settimo posto, quando (i concorrenti erano stati costretti a togliersi gli occhiali per lo strato di fango che schizzava dalla pista) è stato colpitodestro da una manciata di sassi che si erano sprigionati dalle ruote della moto di un avversario., subito dopo l’imprevisto, è stato medicato nel pronto soccorso dell’impianto, ha sostenuto una visita oculistica da cui si è accertato che l’occhio aveva subìto non trascurabili conseguenze, comunque è in via di miglioramento per le cure a cui è sottoposto.