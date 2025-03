Oasport.it - Motocross, la MX2 chiede al GP d’Europa di chiarire maggiormente i valori nella corsa al titolo

Leggi su Oasport.it

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione del. Dopo aver salutato la Spagna, infatti, siamo pronti per vivere subito un altro fine settimana di gare, quello del Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Si entra sempre più nel vivo dell’annata.Sul tracciato francese di Saint Jean d’Angely andrà in scena una tappa di estrema importanza che ci permetterà diin maniera più dettagliata quali sono i realiin pista, soprattutto concentrandoci sulla parte più alta della classifica che, per il momento, vede notevole equilibrio.Al comando della graduatoria generale della MX2 troviamo l’olandese Kay de Wolf con 97 punti e 6 lunghezze di vantaggio sul belga Liam Everts, quindi terza posizione per il tedesco Simon Langenfelder con 78 punti, mentre in quarta posizione a braccetto troviamo il nostro Andrea Adamo e il belga Sacha Coenen con 71.