Ilrestodelcarlino.it - Moto club, volontari in pista. Raccolti 62 sacchi di rifiuti

Sono sempre di più i gruppi diche si impegnano a raccogliereabbandonati lungo le strade. In particolare ci sono zone adiacenti la strada Cispadana, tra Codisotto di Luzzara fino a Brescello, che presentano vere e proprie discariche a cielo aperto create non solo da conducenti in transito ma anche da residenti di zone limitrofe che scelgono quella zona isolata per scaricare i loro, senza alcuna differenziazione del materiale. A Codisotto alcuni associati deldi Guastalla hanno pulito un tratto di strada, raccogliendo 62di materiale di scarto per un peso totale di 930 chili. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la società Sabar, che ha messo a disposizione personale e attrezzature per il recupero dei, ora destinati allo smaltimento.