Lanazione.it - Mostro di Firenze, la conferma del Dna: i resti riesumati sono di Francesco Vinci

Leggi su Lanazione.it

Montelupo (), 20 marzo 2025 – Inel cimitero di Montelupodi, figura chiave nella cosiddetta ‘pista sarda’ per i delitti suldi, conclusasi con un proscioglimento degli indagati. Ladall’esame del Dna come spiega il criminologo e investigatore privato Davide Cannella, procuratore speciale della famigliache aveva chiesto l’esame. Nessuna sorpresa dall’accertamento, voluto dalla vedova di, Vitalia Melis, convinta che la morte del primo sospettato di essere il serial killer potesse essere stata una messa in scena. Tuttavia, «quel Dna farà parte delmateriale investigativo raccolto sul killer delle coppiette - spiega Cannella -. È probabile che la Procura intenda confrontarlo con alcuni campioni rilevati sui luoghi dove si verificarono quegli efferati delitti».