Mostre incontri e laboratori Tre giorni targati Unifestival

Tredi cultura, arte e innovazione con l’11esima edizione dell’, patrocinato dal Comune: da martedì a giovedì prossimi workshop, talk eesploreranno il tema "Le espressioni della creatività", proposti dalle liste studentesche e da gruppi di studenti. Si parte martedì alle 17 nella sala conferenze di Economia (piazza Strambi), con "Vino. La creatività nella tradizione" di Azione universitaria: un viaggio enologico, come spiega lo studente Salvatore Amicucci, al fianco del docente e presidente regionale Fai, Giuseppe Rivetti, e del giornalista Carlo Cambi. Al termine degustazione a cura della cantina "I tre filari" con l’enologo Sergio Paolucci e in collaborazione con Tuttincluso. Nell’aula 2.7 di Economia, alle 17, "Startup night - StartMeUp students",o proposto da Sum Unimc in collaborazione con Spazio Marche aps per "sperimentare la creazione di una start up", riprendendo le parole di Tommaso Lorenzini.