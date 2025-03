Sport.quotidiano.net - Morto Eddie Jordan, l’uomo che fece debuttare Michael Schumacher in Formula 1

Roma, 20 marzo 2025 – Non è giusto, eppure probabilmente è inevitabile., spentosi ieri a 76 anni, resterà nella storia dell’automobilismo comechein1, riuscendo però anche nell’impresa di perderlo dopo appena un Grand Prix. Un capolavoro alla rovescia. Correva l’anno 1991. Fine estate.aveva debuttato con la sua scuderia proprio in quella stagione. Alla vigilia della corsa di Spa, il suo pilota, il pilota Gachot, siarrestare in Inghilterra per una lite. Così, il costruttore irlandese pensò di sostituirlo appunto con il novizio Schumi. E subito il tedescoscintille: settimo clamorosamente in qualifica, alle spalle di personaggi come Prost, Senna, Mansell. Beh, io c’ero, sulle colline delle Ardenne. Scrissi che avevo visto il futuro della1, anche se la corsa di Michelone durò appena un rettilineo, causa rottura della frizione.