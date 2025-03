Anteprima24.it - Morte Cristina Pagliarulo, la famiglia in silenzio chiede di capire cosa è accaduto

Tempo di lettura: 2 minuti“Non chiediamo giustizia, soltanto che si faccia luce e chiarezza se ci sono state delle negligenze sulladi“. Mamma Giovanna, il papà Rodolfoe la sorella Denise sono tutti nel bar di, Scatto Matto, il locale dove anchelavorava ed era pronta ad inondare con la sua energia e voglia di vita tutti.Oggi c’è incredulità e sgomento nella cittadina di Giffoni Valle Piana dove si chiudono tutti a riccio e preferiscono non parlare nel rispetto anche del dolore per la perdita diin una vicenda che resta tutta da chiarire e che è stata scoperta grazie al servizio giornalistico di “Fuori dal coro”.La giornalista Costanza Castiglione manda in onda un reportage dal pronto soccorso dell’azienda ospedaliera del Ruggi in cui in più riprese si sente una donna lamentarsi ere aiuto.