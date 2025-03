Tg24.sky.it - Morte Aurora Bellini, il padre: “Mia figlia stava bene, voglio la verità". Oggi l'autopsia

solo e semplicemente la. Il resto è un dolore che nessuno può immaginare”. A parlare in un'intervista al Corriere Fiorentino è Paolo, ildi, la studentessa toscana di 19 anni morta su un traghetto da Napoli a Palermo durante una gita scolastica. “Non aveva alcuna patologia pregressa, quando ci siamo salutati era felice”, ha aggiunto l'uomo. È attesa perl'sul corpo della diciannovenne nell'ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La ragazza, che frequentava l'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, si trovava in cabina, a bordo di una nave partita dal capoluogo campano con destinazione Palermo, quando ha accusato un malore. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) che, con la capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, indaga per fare luce sulle cause del decesso.