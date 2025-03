Leccotoday.it - "Morire a 36 anni. In un attimo la vita non c’è più. Ciao Fabrizio"

Grande dolore in Valle San Martino e in particolare a Cisano, comune dove abitava, per la tragica morte diDuca. Il 36enne è la vittima del terribile incidente frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, avvenuto ieri pomeriggio lungo la Lecco-Bergamo in località Bisone.