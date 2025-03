Uominiedonnenews.it - Morgane Detective Geniale 4, Seconda Puntata: Morgane Torna A Collaborare Con Karadec!

4,indaga su due casi difficili e si trova acon. Il mistero della sua gravidanza prosegue!4 arriva al secondo appuntamento e, al centro dell’attenzione, tornerà il rapporto tra. I due si troveranno costretti dalla nuova indagine ainsieme, mentrenon avrà fatto ancora chiarezza sulla paternità del bambino che porta in grembo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti?La gravidanza diinfluenza la sua vita, mentre anche il rapporto con Thimotheè vacilla e sembra che quest’ultimo nasconda qualcosa. L’investigatrice, però, deve comunque portare avanti la sua vita e finisce per indagare sul caso di Alexandra, una casalinga che si occupava del figlio ipoudente e trovata senza vita dal marito.