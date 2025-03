Ilrestodelcarlino.it - Montagna senza barriere. Più sicuri con le ’joelette’

Laper tutti, un’iniziativa per garantire l’escursionismo in appennino anche alle persone con disabilità, un progetto dall’altissimo valore sociale e aggregativo lanciato da GiochiODV assieme a Olimpic Lama, Cai, Centro fondo della Fisi di Lama Mocogno con la collaborazione di Uisp Modena. "Laper tutti, davvero!" è il nome del progetto che consiste nell’acquisto di tre joelette, una sorta di portantine con ruote carrate e adatte anche a sentieri impervi, che serviranno a consentire a ragazze e ragazzi con disabilità fisica, ma anche bambini fino ai 30 chilogrammi, di praticare escursioni sui sentieri appenninici in tutta sicurezza. "L’idea è nata dopo aver visto una ragazza in carrozzina alle Piane di Mocogno l’estate scorsa – ha raccontato Giorgio Meiattini, motore dell’iniziativa –.