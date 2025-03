Bergamonews.it - Mondovisioni: a Treviglio incontro e docu-film sulla guerra russo-ucraina

. Il racconto in presa diretta delle voci indipendenti di giornalisti e società civile russi, su cui arriva l’ultimo giro di vite, preludio all’invasione dell’. È quanto racconta “Of Caravan and the Dogs”, il nuovo appuntamento della rassegnache ci porta nella Russia di fine 2021 nelle redazioni dei media indipendenti e nelle sedi delle Ong che tentano di resistere, proprio mentre la Russia inasprisce il controllolibertà di parola e si prepara all’invasione dell’. Una pellicola che mostra il prezzo che si paga per la libertà d’espressione soprattutto quando a spirare sono venti di. In questo senso il titolo delrichiama un antico detto popolare: “La carovana passa, non importa quanto abbaiano i cani” che diventa la metafora per sottolineare come di fronte al potere immenso del Cremlino poco può fare la fragile opposizione dei media indipendenti.