Mondiali indoor atletica leggera, orari e dove seguire le gare degli italiani

Nanchino (Cina), 20 marzo 2025 - E' tutto pronto per idi, che per la prima volta approdano in Cina, a Nanchino, da venerdì 21 a domenica 23 marzo, dopo essere stati organizzati in Asia con l’edizione 1999 di Maebashi (Giappone) e con quella del 2010 a Doha (Qatar). Saranno 312 gli atleti iscritti nel programma maschile. Tra loro, gli ori uscenti Armand Duplantis, Grant Holloway, Hamish Kerr, Miltiadis Tentoglou (anche ori olimpici a Parigi) e Hugues Fabrice Zango. In campo femminile invece ecco in gara gli ori uscenti Devynne Charlton, Thea LaFond, Nicola Olyslagers (per la sfida con Yaroslava Mahuchikh), Sarah Mitton, Molly Caudery, Tsige Duguma. La selezione azzurra Per quanto riguarda la selezione azzurra, il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 21 atleti, di cui 12 uomini e nove donne.