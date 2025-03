Mondiali di Curling l’Italia Femminile batte la Norvegia | strada verso i play-off più agevole

Leggi su Ilfaroonline.it

Seul – IlAzzurro festeggia la Nazionale Italianaimpegnata aia Seul, in Corea del Sud.ha travolto lae spera, ora, di conquistare i-off di competizione.Il risultato a favore delle atleta tricolori è stato quello di 9-2.Come riporta fisg.it –– che partecipa con il team composto da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) – aveva un bilancio di 3 vittorie e 6 sconfitte.Il round robin si completerà nella giornata di venerdì, quando le azzurre affronteranno la Sud Corea (ore 1:00) e il Canada (ore 6:00).Foto: WorldFederation (da fisg.it)