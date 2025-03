Ilrestodelcarlino.it - Molesta una 15enne alla fermata dell’autobus

Aveva avvicinato unadicendole "come sei bella", lei lo aveva ignorato ma lui avrebbe insistito tentando, secondo l’accusa, un approccio sessuale prima mettendole un braccio sulla spe poi toccandole spalle e fondoschiena. È la vicenda di cui si è discusso ieri in tribunale a Pesaro. A finire nei guai con l’accusa di violenza sessuale, aggravata dminore età della vittima, è un cittadino nigeriano di 29 anni dell’entroterra pesarese, difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci. Il legale, durante l’udienza di ieri, ha richiesto il rito abbreviato e la discussione è prevista per il prossimo 9 luglio. Il ragazzo nigeriano rischia una pena dai 6 ai 12 anni oltre all’aggravante della minore età. A luglio di due anni fa la ragazzina stava aspettando l’autobus intorno alle 8,30 del mattino quando il ragazzo le si è accostato dicendole frasi del tipo "hai dei bei capelli", oppure "ci vediamo sabato sera?".