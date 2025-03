Sport.periodicodaily.com - Moldavia-Norvegia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la prima giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli ospiti, nettamente favoriti, vogliono subito iniziare il loro cammino con una vittoria. Moldova-si giocherà sabato 22 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Zimbru.MOLDOVA-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno vivendo una fase di crescita.Nel 2023 sono arrivati a giocarsi la prima storica qualificazione agli Europei, salvo poi perdere la sfida decisiva con la Polonia, mentre l’anno seguente hanno ottenuto la promozione nella Lega C di Nations League, grazie al primo posto con nove punti e una sola sconfitta all’attivo.I norvegesi mancano dalla fase finale di un Mondiale da quasi trent’anni, e perciò hanno tutta l’intenzione di cancellare questo record negativo.