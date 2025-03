Notizieaudaci.it - Modella ucraina ritrovata dopo 8 giorni in gravi condizioni a Dubai: l’ipotesi della festa estrema

La scomparsa di Maria KovalchukMaria Kovalchuk, giovaneche ha compiuto 20 anni questo mese, è stataincritiche sul ciglio di una strada aessere scomparsa per oltre una settimana. La ragazza aveva detto agli amici di essere stata invitata a unain un hotel il 9 marzo, insieme a due uomini presentatisi come rappresentanti del mondomoda.quella serata, di Maria non si è saputo più nulla. La madre, Anna, ha raccontato che la figlia avrebbe dovuto passare la notte con questi rappresentanti, ma da allora non ha più avuto notizie. Maria aveva prenotato un volo per la Thailandia l’11 marzo, ma non si è mai presentata in aeroporto.Il ritrovamento shockIl 19 marzo, diecila sua scomparsa, Maria Kovalchuk è stata trovata gravemente ferita e insanguinata, con fratture agli arti e alla colonna vertebrale, secondo quanto riportato dai media russi Shot e Life.