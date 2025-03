Anteprima24.it - Mocerino: “In Campania un fondo per atti vandalici e furti nelle scuole”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Proteggere le, proteggere il futuro. In questi anni la Regioneha finanziato la realizzazione di nuovi laboratori negli istituti scolastici, dotandoli di moderne attrezzature e di ogni utile strumentazione per migliorare la didca. Tutto questo va protetto”. Cosi Carmine, capogruppo della formazione ‘De Luca Presidente’ in riferimento alla mozione che ha avuto il via libera dal Consiglio regionale della.“È, purtroppo, cronaca di tutti i giorni, il verificarsi diedai loro danni. Con la mozione che ho presentato – ha spiegato – ed approvata all’unanimità, si impegna la Giunta regionale ad istituire un apposito, per sostenere gli istituti scolastici nel dotarsi nuovamente delle attrezzature e strumentazioni sottratte nonché nel compiere i necessari lavori per il ripristino degli spazi didci danneggiati o vandalizzati”.