Mobilità docenti 2025 gli allegati | quali sono e come vanno compilati Deroghe scelta delle scuole RISPOSTE AI QUESITI

Leggi su Orizzontescuola.it

del personale docente: unafasi più delicate nella compilazione della domanda è la gestione degli, ossia quelle dichiarazioni con lesi comunicano all'Amministrazione le condizioni che danno diritto alla deroga, eventuali precedenze, titoli e servizi. Il dettaglio in questi casi è necessario perché gli Uffici Scolastici hanno poco tempo per il controllodomande, per cui di fronte a comunicazioni incomplete potrebbero scartare la richiesta. A rispondere aidei lettori Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola. L'articolo, gliAI