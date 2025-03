Mobilità docenti 2025 allegati | devono essere datati? Se ho un genitore ultra 65enne? Pillole di QuestionTime

Leggi su Orizzontescuola.it

Nel question time del 19 marzosu OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, sono stati affrontati diversi aspetti relativi alla compilazione della domanda didei, con particolare attenzione alla corretta gestione degli. Tra i temi trattati, si è discusso dei consigli principali per l’inserimento corretto della documentazione, della necessità di datare glie degli specifici documenti richiesti per lain deroga per assistenza a un.L'articolo? Se ho undi