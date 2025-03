Oasport.it - MITO SENZA TEMPO! Roland Fischnaller campione del mondo di PGS a 44 anni!

Un’altra perla in un palmares da sogno. L’Italia, dopo aver dominato la Coppa deldi snowboard parallelo, trova una meravigliosa medaglia d’oro ai Mondiali in Engadina (Svizzera) che mette la ciliegina sulla torta su un’annata assurda: a portarsela a casa, nella specialità olimpica del PGS, è. Quasi 45e non sentirli: mancava l’oro iridato in carriera nel gigante ed è arrivato oggi al termine di una giornata meravigliosa.A partire dalle qualifiche si è visto il feeling del veterano nativo di Bressanone con questa pista: tutti i turni passati con apparente facilità e poi la finalissima, con il tedesco Stefan Baumeister, nella quale l’azzurro ha dovuto far valere la propria classe nel piano conclusivo per portarsi a casa il trionfo. Settima medaglia ai Mondiali, adesso ne manca solo una per chiudere il cerchio: quella di Milano-Cortina 2026.