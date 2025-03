Gamberorosso.it - Misure anticrisi in Nuova Zelanda: viticoltori costretti a rinunciare a parte del raccolto di Sauvignon Blanc

Dall’altradel globo è già iniziata la vendemmia. Una vendemmia abbondante, che sta costringendo le cantine di Marlborough ad una scelta fuori dal comune: non raccogliere tutta l’uva di, lasciandola piuttosto in pianta. La richiesta, secondo quanto riporta il sito di Radio New Zealand, arriva dai grandi wine maker che hanno chiesto ai produttori di adottare questa strategia per non appesantire le giacenze in cantina.Giù l’export, su le giacenzeNel 2024, infatti, le esportazioni di vino dallahanno registrato un calo del 12,2% a valore e del 13% a volume rispetto all'anno precedente. Un calo che si ripercuote soprattutto nella regione vitinicola di Marlborough, tra i principali produttori di(circa il 75%) della. E l’abbondantedi questo e degli anni precedenti non aiuta.