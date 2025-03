Mistermovie.it - Mister Movie | Warner Bros. Rimodula la data di uscita di The Bride, il film diretto da Christian Bale

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo del cinema è in fermento dopo l'annuncio di. riguardante importanti modifiche al suo calendario di uscite. Diversi progetti di alto profilo, tra cui "Theda Maggie Gyllenhaal e "One Battle After Another" di Paul Thomas Anderson, vedranno posticipata la lorodi debutto nelle sale. La decisione, motivata da una combinazione di sfide produttive, strategie di distribuzione e aspettative del pubblico, sta generando grande attesa tra gli appassionati. "The" e "One Battle After Another": Nuove DateLa pellicola "The", connel ruolo principale e Jessie Buckley, ha subito uno slittamento da settembre 2025 a marzo 2026. Si dice che ilsia un libero rifacimento di "La moglie di Frankenstein" (1935), con alcune fonti che indicano difficoltà nella post-produzione.