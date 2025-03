Mistermovie.it - Mister Movie | Vought Rising: Il Prequel di The Boys Accoglie Nuovi Talenti

L'universo di "The" si espande ulteriormente con "", ilambientato negli anni '50 che esplora le origini della famigerataInternational. La serie, prodotta da Amazon, si arricchisce di duevolti: Elizabeth Posey e Will Hochman, i cui ruoli, al momento, rimangono avvolti nelo. Questa aggiunta al cast segna un passo avanti significativo nella produzione, che si prevede inizierà entro la fine dell'anno, promettendo di approfondire le radici della società che ha creato e sfruttato i supereroi.Novità da: Ildi TheL'ingresso di Posey e Hochman, entrambi noti per le loro precedenti interpretazioni in serie televisive di successo, ha già acceso la curiosità dei fan. Hochman, reduce da una lunga stagione in "Blue Bloods", e Posey, vista in "Euphoria" e "Heels", portano con sé un bagaglio di esperienza che suggerisce ruoli di rilievo all'interno della narrazione.