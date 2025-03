Mistermovie.it - Mister Movie | Voti Pilotati al Grande Fratello? Striscia la Notizia Scuote il Televoto

Leggi su Mistermovie.it

lasposta ora il suo mirino sul "", sollevando dubbi significativi sull'integrità del sistema di. L'accusa principale riguarda la potenziale influenza esercitata dai familiari dei concorrenti, che, secondo il programma, potrebbero alterare i risultati finali della competizione.al? L'Ombra del Doping da FandomMarco Dianda, esperto di dinamiche televisive online, ha portato all'attenzione di "la" prove concrete, basate su testimonianze raccolte, che suggeriscono un'attiva partecipazione dei parenti dei concorrenti nelle campagne di voto. Durante la trasmissione di mercoledì sera, è stato trasmesso un audio attribuito alla madre di Lorenzo Spolverato, in cui la donna incita i membri di un gruppo fandom a votare massicciamente per il figlio e per Shaila, sottolineando l'importanza del loro supporto per raggiungere la finale.