Mister Movie | Trailer Ballerina Ana de Armas Scatena la Vendetta nel Mondo di John Wick

L'attesissimo spin-off di "", intitolato "", si prepara a irrompere nei cinema il 6 giugno 2025. Lionsgate ha rilasciato un nuovoche infiamma l'hype per l'ingresso di Ana dein questo universo action, dove interpreterà Eve Macarro, unaassetata di. La data di uscita la vedrà competere con altri titoli di spicco come "The Life of Chuck" di Mike Flanagan e altri film molto attesi nello stesso mese.Il Ritorno di Leggende e Nuovi Volti nello spin-off di "", intitolato ""Ambientato durante gli eventi di ": Capitolo 3 – Parabellum", il film segue Eve Macarro mentre intraprende il suo addestramento nelle spietate tradizioni degli assassini della Ruska Roma. Il film si arricchisce con il ritorno di Keanu Reeves nei panni di, Ian McShane come Winston, e Anjelica Huston nel ruolo de The Director, oltre all'ultima apparizione di Lance Reddick come Charon.