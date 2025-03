Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man: Un Nuovo Capitolo Scritto da Kevin Smith Scuote il Mondo Marvel

Leggi su Mistermovie.it

Il panorama dei comics è in fermento:, figura di spicco nel settore, fa il suo ritorno trionfale incon una storia inedita dedicata all'Uomo Ragno. Un evento imperdibile che si preannuncia come una pietra miliare per i fan del tessitore di ragnatele. Una Squadra Creativa Stellare per un Eroe IconicoIl progetto, svelato attraverso i canali ufficiali, prenderà forma nel numero speciale Giant-Size-Man 1, previsto per giugno. Un vero e proprio gioiello che vedrà la collaborazione di talenti del calibro dicon Giuseppe Camuncoli, Al Ewing affiancato da Mark Buckingham, e Chip Zdarsky in coppia con Cafu. Tre storie uniche, ognuna un tributo al personaggio che ha segnato generazioni di lettori.L'uscita di Giant-Size-Man 1 non si limita a presentare una nuova avventura firmata da