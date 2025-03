Mistermovie.it - Mister Movie | “Severance 2”: Finale Shock! Data, Orario e Anticipazioni dell’Episodio Clou

L'attesa è febbrile: mancano poche ore all'uscita dell'attesissimo decimo episodio della seconda stagione di "", in onda su Apple TV+. Dopo i colpi di scena del penultimo episodio, i fan sono impazienti di scoprire come si concluderà questa stagione ricca dii. TitoloRivelatoreIntitolato "Cold Harbor", l'ultimo episodio promette scintille. Il titolo stesso evoca la stanzadi Gemma al Testing Floor, presagio di eventi cruciali. Le aspettative sono altissime, con la speranza che questopossa eguagliare, se non superare, il successo deldella prima stagione.L'episodio sarà disponibile su Apple TV+ a partire dalle 18:00 PT / 21:00 ET del 20 marzo. Nonostante le precedenti discrepanze negli orari di rilascio, con gli episodi che tendevano ad uscire con tre ore di anticipo, si prevede che ilrispetti l'ufficiale.