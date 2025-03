Mistermovie.it - Mister Movie | Remake Narnia: il capo di Netflix parla del film di Greta Gerwig e definisce la sceneggiatura “fantastica”

ha grandi ambizioni per il futuro del franchise di "Le Cronache di", affidando ala regia del primo, previsto per il 2026. L'amministratore delegato di, Ted Sarandos, ha espresso grande fiducia nel progetto, sottolineando comeabbia affrontato la costruzione di questo mondo fantastico ancor prima del successo planetario di "Barbie". Laè stata definita "", segno di un'ottima collaborazione tra la regista e la piattaforma di streaming.Il debutto in IMAX: Una strategia innovativaUna mossa strategica disarà il lancio delin formato IMAX per due settimane a novembre 2026, prima della sua successiva disponibilità sulla piattaforma per Natale dello stesso anno. Sarandos ha spiegato che questa scelta mira a creare un evento cinematografico, sfruttando l'esperienza immersiva e differenziata che solo IMAX può offrire, per poi soddisfare i requisiti di ammissibilità per i premi cinematografici.