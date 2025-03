Mistermovie.it - Mister Movie | Power Rangers Rinascono: Accordo Hasbro-Disney+ per un Nuovo Live-Action

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo deisi prepara ad un'entusiasmante trasformazione grazie ad una partnership strategica tra. L'obiettivo è ambizioso: dare vita ad un adattamentoche sappia parlare sia ai nostalgici fan della prima ora che alle nuove generazioni, rinnovando profondamente l'universo narrativo dei supereroi colorati. Dopo una serie di tentativi di rilancio che non hanno raggiunto il successo sperato, questa collaborazione accende la speranza tra gli appassionati del celebre franchise anni '90., Nuova Era suRecentemente,ha ufficializzato l'conper la realizzazione di questa nuova versionedei. Questa iniziativa arriva dopo diversi sforzi non andati a buon fine nel riportare in auge il marchio, incluso un progetto precedentemente pianificato con Netflix che è stato poi abbandonato.