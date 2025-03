Mistermovie.it - Mister Movie | Millie Bobby Brown: Prossima Star nel Multiverso Marvel? Ipotesi “Avengers”

L'universo cinematografico(MCU) potrebbe presto accogliere una nuova stella di prima grandezza:. L'attrice, celebre per il suo ruolo in "Stranger Things", è nel mirino dei fratelli Russo, registi di colossal come ": Infinity War" ed "Endgame", per potenziali ruoli nei prossimi ": Doomsday" e ": Secret Wars". Questi film, che concluderanno la Saga del, promettono di essere eventi epici. Elogi dai Registi diDurante la promozione del loro nuovo film Netflix "The Electric State", conprotagonista, i Russo hanno espresso ammirazione per l'attrice. Joe Russo ha affermato cheè "sulla lista per ogni progetto" e che la sua passione e professionalità la rendono un'attrice desiderabile su qualsiasi set. I registi hanno anche sottolineato il suo potenziale inespresso, suggerendo che potrebbe interpretare personaggi che il pubblico non immagina nemmeno.