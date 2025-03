Mistermovie.it - Mister Movie | Leonardo DiCaprio: “One Battle After Another” Slitta la Data di Uscita

Il nuovo thriller crime di Paul Thomas Anderson, "One", conprotagonista, subisce un cambio di programmazione. Warner Bros. ha infatti comunicato lo spostamento delladidal precedente 8 agosto 2025 al 16 settembre 2025. Questa variazione ha comportato anche unomento per l'attesissimo musical horror "The Bride" di Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley e Christian Bale, ora previsto per il 6 marzo 2026.: "One" ecco la nuovadiIl posticipo potrebbe rivelarsi strategico per "One". La nuovapermetterà una distribuzione globale in formato IMAX e offrirà alla produzione il tempo necessario per equipaggiare le sale cinematografiche con sistemi di proiezione Vista Vision, garantendo così una qualità visiva superiore.