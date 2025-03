Mistermovie.it - Mister Movie | Jonathan Majors: Ritorno Possibile nei Panni di Kang?

Nonostante le recenti vicissitudini legali e l'allontanamento dal ruolo, l'attoreha espresso la sua disponibilità a vestire nuovamente idiil Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe. In un'intervista rilasciata a USA Today,ha dichiarato il suo affetto per Disney e Marvel Studios, menzionando anche la sua esperienza positiva sul set con colleghi come Tom Hiddleston, Paul Rudd e Gugu Mbatha-Raw."Magazine Dreams": Prossimamente al CinemaParallelamente,si prepara all'uscita del suo nuovo film, "Magazine Dreams", previsto per il 21 marzo 2025 negli Stati Uniti. Nel film, l'attore interpreta Killian Maddox, un ambizioso culturista, affiancato da Harriet Sansom Harris, Haley Bennett e Taylour Paige.aveva interpretato diverse varianti del personaggio disia nella serie "Loki" che nel film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".