Mister Movie | Invincible 4 Stagione l’Attesa Sta per Finire! Ecco Quando Potrebbe Uscire

L'annuncio ufficiale è arrivato: la quartadi "" è in fase di produzione e, fortunatamente, sembra che l'attesa sarà inferiore rispetto al passato. I creatori hanno ascoltato i back dei fan e puntano a rilasciare nuovi episodi con una cadenza annuale, evitando i lunghi intervalli tra le prime stagioni. Dopo la suddivisione della secondain due parti, tutti gli otto episodi della terzasono stati distribuiti su Prime Video nell'arco di sei settimane, culminando in un finale mozzafiato.4: Data di uscita presuntaSebbene non ci sia ancora una data precisa, si prevede che la quartadi "" arrivi all'inizio del 2026. L'account ufficiale della serie ha confermato il ritorno "nel 2026", senza però specificare ulteriormente.Robert Kirkman ha dichiarato di essere concentrato a mantenere la serie in movimento, assicurandosi di avere abbastanza episodi pronti per garantire una pubblicazione regolare.